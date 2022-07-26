Татьяна Проводина

В Кадоме подросток без права управления упал с квадроцикла

Фото с сайта УМВД по Рязанской области

В Кадоме подросток без права управления упал с квадроцикла.

Инцидент произошёл 25 июля около 20:45 в р.п. Кадом возле дома №10 по 1-му Советскому переулку. Предварительные данные сообщили в областном управлении МВД.

17-летний подросток не справился с управлением и упал с мототехники. Ему понадобилась медицинская помощь.

Права управления на это ТС у пострадавшего не было. Подростка, а также родителей несовершеннолетнего, допустивших его противоправные действия, привлекли к административной ответственности.

По факту произошедшего проводится проверка.

В Кадоме подросток без права управления упал с квадроцикла
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