В Кадоме подросток без права управления упал с квадроцикла.

Инцидент произошёл 25 июля около 20:45 в р.п. Кадом возле дома №10 по 1-му Советскому переулку. Предварительные данные сообщили в областном управлении МВД.

17-летний подросток не справился с управлением и упал с мототехники. Ему понадобилась медицинская помощь.

Права управления на это ТС у пострадавшего не было. Подростка, а также родителей несовершеннолетнего, допустивших его противоправные действия, привлекли к административной ответственности.

По факту произошедшего проводится проверка.