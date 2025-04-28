В этноцентре «Рязанская крица» отлили прототип «Ордена Победы»

В преддверии Дня Победы в этноцентре «Рязанская крица» состоялось символичное событие – отливка прототипа «Ордена Победы». Рязанцы всех возрастов вместе с кузнецами приняли участие в этом зрелищном действе. Особенность мероприятия заключалась в том, что материалом для ордена послужили гильзы от патронов и снарядов из зоны СВО.

Для гостей этноцентра работали площадки патриотического центра «Гранит», историко-патриотического клуба «Белый кречет», Поискового движения России в Рязанской области, движения «Бессмертный полк России», рязанских краеведов и других организаций.

От имени депутатов Рязанской городской Думы с наступающим Днем Победы всех собравшихся поздравил Максим Гармашев.