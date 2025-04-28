Понедельник, 28 апреля, 2025
7.9 C
Рязань
Общество

В этноцентре «Рязанская крица» отлили прототип «Ордена Победы»

Валерия Мединская

В преддверии Дня Победы в этноцентре «Рязанская крица» состоялось символичное событие – отливка прототипа «Ордена Победы». Рязанцы всех возрастов вместе с кузнецами приняли участие в этом зрелищном действе. Особенность мероприятия заключалась в том, что материалом для ордена послужили гильзы от патронов и снарядов из зоны СВО.

Для гостей этноцентра работали площадки патриотического центра «Гранит», историко-патриотического клуба «Белый кречет», Поискового движения России в Рязанской области, движения «Бессмертный полк России», рязанских краеведов и других организаций.

От имени депутатов Рязанской городской Думы с наступающим Днем Победы всех собравшихся поздравил Максим Гармашев.

– С каждым годом ветеранов, видевших ужасы войны своими глазами, становится всё меньше и меньше. И наш долг – сохранить память об их мужестве и подвиге ради будущих поколений, – сказал Максим Гармашев.

В этноцентре «Рязанская крица» отлили прототип «Ордена Победы» Материалом для ордена послужили гильзы от патронов и снарядов из зоны СВО.
Материалы рубрики

© Информационное агентство 7info. Политика конфиденциальности

Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.

Возрастное ограничение: 16+

Следите за нашими материалами в соцсетях

Все права защищены. ©7info.ru. 2025. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Телефон для связи: +79993737778.