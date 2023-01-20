Жители поселка Михайловский выразили недовольство из-за повышения стоимости проезда в пригородном автобусе № 178 в Ярославском районе в три раза, написал 76.RU.

С января цена поездки составила 50 рублей. В прошлом году ярославцы платили всего 16 рублей.

«Мы столько не зарабатываем, сколько с нас требуют за поездку в 8 минут», – отметил один из местных жителей.

Глава исполкома «Народного фронта» Оксана Каменецкая отметила, что организация собрала жалобы жителей поселка и направила их на имя губернатора Дмитрия Миронова. По ее словам, что тарифную сетку решили привести в соответствие с границами областного центра.

В Департаменте транспорта объяснили увеличение цены неправильным расчетом смешанного тарифа перевозчиком в прошлые годы.

На транспортном предприятии проведут служебную проверку, чтобы выяснить, кто допускал ошибку.