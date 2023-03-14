Жители Ярославской области обратили внимание на дорогу на Сабельницы, которая покрылась трещинами после прошлогоднего ремонта.

Кадры с места случившегося появились в группе «Жесть Ярославля» в соцсети «ВКонтакте».

«Постояла она (дорога. — Прим. Ред.) одну зиму под снегом, все три километра сейчас полностью в таком состоянии», — отметила автор поста.

На ремонт объекта потратили 71 миллион рублей. Работы проводились в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

«Просто отсиживаются и карманы себе набивают! Им абсолютно наплевать на Ярославль», – возмутилась горожанка.

Подрядчиком на объекте была компания ООО «ДЭП-57». По контракту, работы длились до сентября 2022 года.