В Ярославской области электричка насмерть сбила 26-летнюю девушку

Вечером 19 февраля в Некоузском районе Ярославской области у железнодорожного перегона станций Волга — Шестихино пассажирский электропоезд насмерть сбил 26-летнюю местную жительницу, сообщает 76.RU.

- Реклама -

Как пояснили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу, девушка стояла на железнодорожных путях и не реагировала на сигналы поезда.

Машинист применил экстренное торможение, но ввиду малого расстояния наезда избежать не удалось. Ярославка скончалась на месте от полученных травм.

Сотрудники транспортной полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.