В Ярославской области 10-летняя девочка стала сиротой из-за коронавируса

В Ярославской области коронавирус сделал сиротой 10-летнюю девочку с диагнозом ДЦП. У ребёнка умерла бабушка — её единственный родственник, сообщает 76.RU.

Девочка Маша может передвигаться только с помощью ходунков, коляски или ползать на коленях. В умственном развитии ребёнок ничуть не отстаёт от своих сверстников. Соседи и знакомые описывают её как умную, добрую и общительную девочку, которая просто заперта в своём теле.

После смерти бабушки Маша могла отправиться детский дом, однако в ситуацию вмешались неравнодушные волонтёры, которые начали искать для неё новый дом.

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Вскоре в органах опеки и попечительства Рыбинска рассказали, что такую семью нашли в московском регионе. По их словам, «условия для жизни в этой семье хорошие».

Сейчас Маша ждёт выписки из рыбинской больницы и готовится отправиться в свой новый дом.