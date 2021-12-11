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Суббота, 11 декабря, 2021
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В Ярославской области 10-летняя девочка стала сиротой из-за коронавируса

Александр Ильин

В Ярославской области коронавирус сделал сиротой 10-летнюю девочку с диагнозом ДЦП. У ребёнка умерла бабушка — её единственный родственник, сообщает 76.RU. 

Девочка Маша может передвигаться только с помощью ходунков, коляски или ползать на коленях. В умственном развитии ребёнок ничуть не отстаёт от своих сверстников. Соседи и знакомые описывают её как умную, добрую и общительную девочку, которая просто заперта в своём теле. 

После смерти бабушки Маша могла отправиться детский дом, однако в ситуацию вмешались неравнодушные волонтёры, которые начали искать для неё новый дом. 

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Вскоре в органах опеки и попечительства Рыбинска рассказали, что такую семью нашли в московском регионе. По их словам, «условия для жизни в этой семье хорошие». 

Сейчас Маша ждёт выписки из рыбинской больницы и готовится отправиться в свой новый дом. 

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