В Ярославле закроют единственный фуд-маркет в центре города

После новогодних праздников закроется единственный фуд-маркет Central Park Yar в «Волков плазе» в Ярославле, сообщил 76.RU со ссылкой на источник.

По предварительной информации, у арендаторов возникли сложности с собственниками здания.

«Очень хотелось бы, чтобы никто не наступил на те грабли, на которые наступила я, и чтобы эта ситуация городе не осталась незамеченной. Грабли в виде собственников здания», — рассказала одна из арендаторов Мария Чалая.

Владелец чайханы «Сайера» Павел Кашников предположил, что причиной закрытия фуд-молла могут стать высокие цены.

Генеральный директор маркета Никита Сахаров уточнил, что заведение закроется на переформатирование. По его словам, проблем с владельцами здания ни у кого не возникало, в том числе в вопросе ценообразования.