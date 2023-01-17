Жители Ярославля рассказали, что в социальных сетях стремительно набирает оборот опасное развлечение, написал Про Город.

По их словам, юным жителям города поступают звонки от неизвестных людей, которые представляются сотрудниками газовой компании.

«Они включить газ на всех конфорках плит, чтобы якобы проверить исправность системы. На самом деле, звонят злоумышленники с Украины!» – написали в соцсетях ярославцы.

Горожанам посоветовали поговорить с детьми и объяснить, как себя нужно вести, если звонят незнакомцы. Также их призвали убрать номера школьников из свободного доступа.