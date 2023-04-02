В Ярославле в первый день транспортной реформы автобус застрял в яме

В первый день транспортной реформы новенький «Яавтобус» застрял в яме на Ленинградском проспекте в Ярославле, сообщило издание 76.RU.

Инцидент произошел накануне в автобусе, курсирующем по маршруту № 8.

«Обновили автобусный парк. В первый день работы новые автобусы застряли в ярославских дорогах», — рассказал местный житель.

Пассажиров пришлось высадить на дорогу неподалеку от конечной, а водитель остался ждать помощи. По словам очевидцев, автобус простоял на дороге больше двух часов. Его вытащил из ямы эвакуатор.