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Воскресенье, 2 апреля, 2023
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В Ярославле в первый день транспортной реформы автобус застрял в яме

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В первый день транспортной реформы новенький «Яавтобус» застрял в яме на Ленинградском проспекте в Ярославле, сообщило издание 76.RU.

Инцидент произошел накануне в автобусе, курсирующем по маршруту № 8.

«Обновили автобусный парк. В первый день работы новые автобусы застряли в ярославских дорогах», — рассказал местный житель.

Пассажиров пришлось высадить на дорогу неподалеку от конечной, а водитель остался ждать помощи. По словам очевидцев, автобус простоял на дороге больше двух часов. Его вытащил из ямы эвакуатор.

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