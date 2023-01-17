Вторник, 17 января, 2023
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В Ярославле устроили разнос с привлечением прокуратуры из-за работы транспорта

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Заместитель мэра Ярославля Николай Степанов рассказал о сбое в работе общественного транспорта во время морозов, написал Про Город.

По его словам, некоторым пассажирам пришлось долгое время стоять на улице в ожидании автобуса. Их выпуск на линии снизился на 12-15 процентов.

«В морозы некоторые автобусы не заводились. В купе к тому, что у нас и так в последние месяцы транспорт работал напряженно», – пояснил Степанов.

Глава города Артем Молчанов потребовал провести обсуждение с участием прокуратуры.

«Если есть нарушение графика, то это повлечет за собой последствия. И эти последствия нужно применить», – уточнил мэр.

Он напомнил, что в морозы должен быть предусмотрен определенный резерв транспорта.

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