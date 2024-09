Музыкальный коллектив Last Heart Beat For You сообщил о смерти своего вокалиста Евгения Трофимова в Ярославле, пишет АиФ.

«С глубокой печалью мы прощаемся с Евгением Трофимовым, чья музыка оставила неизгладимый след в сердцах миллионов», – сообщили в группе.

Выяснилось, что последняя песня с его участием записана в студии, он она не успела увидеть свет.

Группа выразила соболезнования семье, друзьям и поклонникам Трофимова.

Музыкант также играл в группе «Слэм».