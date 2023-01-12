Четверг, 12 января, 2023
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В Ярославле школа прекратила занятия из-за холода в классах

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Изображение от gpointstudio на Freepik

В Заволжском районе Ярославля прекратили занятия в школе №48 из-за холода в классах и прочих помещениях, сообщил МК.

На низкую температуру в учебном заведении пожаловались в чате губернатора родители.

Омбудсмен Михаил Крупин посетил школу и убедился, что температура в классах не превышает десяти градусов.

Выяснилось, что подрядчик перенастроил отопление на «экономный» режим в рамках энергосервисного контракта. Дети вернуться в классы, когда воздух в здании нагреется до нужной температуры.

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