В Ярославле школа прекратила занятия из-за холода в классах

В Заволжском районе Ярославля прекратили занятия в школе №48 из-за холода в классах и прочих помещениях, сообщил МК.

На низкую температуру в учебном заведении пожаловались в чате губернатора родители.

Омбудсмен Михаил Крупин посетил школу и убедился, что температура в классах не превышает десяти градусов.

Выяснилось, что подрядчик перенастроил отопление на «экономный» режим в рамках энергосервисного контракта. Дети вернуться в классы, когда воздух в здании нагреется до нужной температуры.