Послезавтра в Ярославле простятся с 34-летним Иваном Булыгиным, погибшим во время спецоперации на Украине, написал портал 76.RU.

Уроженец сельского поселения Семибратово ушел из жизни 19 февраля при выполнении боевых задач.

«Искренне выражаем глубочайшие соболезнования родным, близким. Вечная слава и светлая память!» – сообщили в местной администрации.

У ярославца остались жена и 13-летний сын. Прощание с ним состоится 4 марта в 11:00 в Леонтьевском храме. Похоронят бойца на Воинском мемориальном кладбище.