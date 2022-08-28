Воскресенье, 28 августа, 2022
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В Ярославле пришли в ужас из-за неадекватного водителя автобуса

Жительница Ярославля пожаловалась на водителя автобуса № 57 из-за его агрессивного стиля вождения, пишет 76.RU.

Пассажирка пояснила, что транспортное средство находится в ужасном состоянии, сравнив его с грязной развалюшкой на скотном дворе.

«Водитель с бородкой в кепке мчал, как на тот свет, играл нашими жизнями — обгонял другой транспорт! Пассажиров бросало по всему салону. На замечания — мои и других пассажиров, пожилых людей, — не реагировал», — отметила горожанка.

Она призывала просит уволить водителя и пустить на маршрут нормальные автобусы.

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