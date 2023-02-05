В Ярославле 33-летний пожарный Виталий Трубников спас беременную женщину и ребенка, сообщил «Про Город».

По информации издания, он был на больничном с травмой плеча. Утром в субботу он вышел на улицу, чтобы завести машину, и заметил черный дым.

«Народ стоит, ничего не делает и только снимает на телефон. Я крикнул: «Хватит снимать! Давайте спасать». Откликнулись двое мужчин», – рассказал Трубников.

Спасатель уточнил, что они зашли в квартиру, которая этажом ниже находится, и по очереди помогли выбраться из горящего жилища ребенку и беременной девушке.

Трубников уточнил, что ушел только после того, как убедился, что люди в безопасности.