В Ярославле 33-летний пожарный Виталий Трубников спас беременную женщину и ребенка, сообщил «Про Город».
По информации издания, он был на больничном с травмой плеча. Утром в субботу он вышел на улицу, чтобы завести машину, и заметил черный дым.
«Народ стоит, ничего не делает и только снимает на телефон. Я крикнул: «Хватит снимать! Давайте спасать». Откликнулись двое мужчин», – рассказал Трубников.
Спасатель уточнил, что они зашли в квартиру, которая этажом ниже находится, и по очереди помогли выбраться из горящего жилища ребенку и беременной девушке.
Трубников уточнил, что ушел только после того, как убедился, что люди в безопасности.
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