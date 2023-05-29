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В Ярославле 25-летнего учителя уволили из гимназии за осуждение спецоперации

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Из ярославской гимназии уволили 25-летнего учителя литературы после того, как он написал пост в соцсетях с осуждением спецоперации, пишет 76.RU.

О взглядах молодого преподавателя руководству учебного заведения сообщили родители. В гимназии попросили учителя убрать запись, но он отказался делать это даже после звонка директора.

В итоге на педсовете практически все проголосовали за увольнение молодого человека. Договор расторгли по взаимному согласию сторон.

Издание уточнило, что у учителя были натянутые отношения с некоторыми коллегами. Кроме того, некоторым родителям не нравился его внешний вид: борода и закрученные усы.

На учителя завели дело о дискредитации Вооруженных сил. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

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