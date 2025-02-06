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Фото Pxhere
Семья и отношения

В январе в Рязани родились Эмилия и Емельян

Анастасия Мериакри

В январе 2025 года в Рязанском перинатальном центре на свет появились 70 малышей. Об этом сообщает медучреждение в своей группе ВКонтакте.

Девочек родилось 32. Родители предпочитали называть своих принцесс: Полина, Ксения и Виктория. На втором месте в рейтинге женских имен за февраль: среди Кира, София, Алёна, Алиса и Анна. Редкими именами назвали трех малышек: Мию, Эмилию и Нину.

Мальчиков родилось 38. В основном давали имена Мирон, Артём, Даниил, Максим, Егор, Александр, Иван, Андрей. Редкими стали: Емельян, Марат, Марк, Лев, Артур, Лука, Герман, Юрий.

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