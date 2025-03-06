В январе с помощью «Безопасного города» в Рязанской области раскрыли 16 преступлений

В Рязанской области в январе 2025 года с помощью системы «Безопасного города» было раскрыто 16 преступлений. Об этом сообщает губернатор области Павел Малков в своем телеграм-канале. Посетил региональный мониторинговый центр.

Глава региона отметил, что в области сейчас развивают в едином комплексе службу 112, систему оповещения и «Безопасный город». Единый номер 112 работает как одно окно для получения помощи в любой экстренной ситуации. Каждый день диспетчеры принимают тысячи звонков со всего региона и определяют, чья помощь требуется человеку: пожарных, полиции или медиков. Также в штате работают профессиональные психологи.

До 2022 года в Рязани работало всего 13 электромеханических сирен. Серьёзно занялись системой оповещения населения и продолжаем её развивать. Сегодня по всей области работает 258 точек оповещения. До конца 2025 года планируют довести охват системы до 95% территории Рязани. Также установят дополнительные точки оповещения в Спас-Клепиках и Михайлове.

««Безопасный город» создали с нуля. Сегодня он объединяет более двух тысяч городских камер в единый комплекс видеонаблюдения. Умные камеры следят за городской обстановкой, помогают находить преступников и предотвращать правонарушения», — отметил Павел Малков. Реклама

Искусственный интеллект учится замечать оружие в руках или оставленные подозрительные предметы. В январе 2025 года с помощью «Безопасного города» было раскрыто 16 преступлений. До конца года планируется увеличить количество подключённых камер по всей области до трёх тысяч.