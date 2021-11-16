В Якутии подросток слил интимное видео с шестиклассницей за отказ от орального секса

Возбуждено уголовное дело после публикации интимного видео с шестиклассницей в Якутии, пишет телеграм-канал SHOT.

Сообщается, что примерно месяца назад девочка пошла гулять с двумя мальчиками из восьмого класса. Они оказались в заброшенном здании, где мальчики набросились на подругу. Один из злоумышленников стал приставать к жертве, а другой снимал происходящее на видео.

Приятели предупредили школьницу, что если она кому-нибудь пожалуется, ролик появится в Сети. Спустя месяц один из авторов ролика потребовал от девочки оральный секс за дальнейшее молчание. Получив отказ, подросток выполнил свое обещание, поскольку хотел, чтобы отец жертвы увидел кадры и «сделал о дочери выводы».

Сейчас родители переводят пострадавшую на домашнее обучение, она боится ходить в школу, с ней работает психолог.

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