Понедельник, 20 ноября, 2023
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В Якутии парень и его друг изнасиловали девушку бутылкой и молотком

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Издание «SakhaDay» сообщило подробности жестокого убийства 26-летней девушки в Якутске, которое мог совершить ее молодой человек и его друг.

Инцидент произошел 22 октября. По версии следствия, потерпевшая приехала в квартиру к четырем мужчинам и одной женщине. Вскоре ее пьяный возлюбленный обвинил девушку в измене и начал избивать ее вместе с другом.

«Как они могли спать, когда Надю мучили и убивали целых пять часов? Почему не вызвали полицию и скорую помощь? Это были изощренные пытки. В нее засовывали бутылку и молоток, порвали все внутренние органы. Наверняка они еще и изнасиловали ее», – возмутилась родственница погибшей.

В морге старшая сестра девушки опознала ее тело и сказала, что на нем не было живого места. Возбуждено уголовное дело по двум статьям.

По данным СМИ, возлюбленный жертвы был неоднократно судим, а его друг состоит на учете у психиатра.

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