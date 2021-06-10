В июле железнодорожный вокзал Костромы закроют на реконструкцию

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Железнодорожный вокзал Костромы закроют на реконструкцию в июле. Ремонт планируют вести как внутри здания, так и снаружи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

В следующем месяце кассы вокзала и залы ожидания перенесут во временные блоки. Тогда же начнется основная часть работ.

Планируется провести перепланировку внутренней части здания, адаптировать вокзал для маломобильных граждан. В числе работ также ремонт кровли и инженерные коммуникации. Вокруг вокзала заменят тротуарную плитку, установят освещение и архитектурные объекты.

— Ремонт доставит пассажирам определенные неудобства. Но это необходимо, чтобы в результате был красивый и современный вокзал. Мы просим людей отнестись с пониманием к работам, — подчеркнул замгубернатора Костромской области Юрий Маков.

Вокзал объединит железнодорожные и автотранспортные перевозки. Проект здания специально разработали с учетом этих изменений.

Реконструкция продлится чуть более года.