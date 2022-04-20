В Ивановской области ученик зверски убил учительницу у нее дома

Началось расследование по факту убийства 50-летнюю учительницей в городе Пучеж Ивановской области, сообщается в группе «Плохие новости» в социальной сети «ВКонтакте».

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В совершении преступления подозревают ее бывшего 18-летнего ученика коррекционного класса. Инцидент произошел вечером 17 апреля.

По предварительной версии, парень распивал алкоголь с друзьями. В разгар застолья он решил пойти в гости к учительнице. Женщина с улыбкой открыла дверь молодому человеку.

В ходе спокойной беседы злоумышленник набросился на жертву, стал душить ее, после чего нанес педагогу не менее 12 ножевых ударов в лицо. Потерпевшая скончалась на месте.

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Мотив своего поступка юноша пока не объяснил. Ранее его задерживали за хулиганство. Учителя школы охарактеризовали нападавшего как «человека с непростой судьбой, но добрым сердцем».