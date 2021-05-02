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Воскресенье, 2 мая, 2021
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В Ивановской области резко выросла смертность

Никита Брыкин
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Росстат опубликовал сведения о смертности в Ивановской области за период январь-март 2021 года, пишет портал «Ivanovo News».

Сообщается, что этот показатель вырос на 21,2 процента. Так, в прошлом году количество смертей на тысячу человек составляло шестнадцать человек, а в этом году – чуть более девятнадцати человек.

При этом стоит отметить, что это самый низкий прирост в Центральном федеральном округе. В ЦФО речь идет 32,3 процента. В России же в среднем рост смертности составил 28,6 процента.

По мнению экспертов, такая ситуация стала возможной благодаря понятным правилам безопасности и отсутствием спеши в отказе от ограничений по коронавирусу.

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