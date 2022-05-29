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Воскресенье, 29 мая, 2022

В Ивановской области нашли кости пропавшего без вести человека

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В Ивановской области нашли кости пропавшего без вести человека

Поисковый отряд «Форест» обнаружил кости пропавшего без вести пожилого мужчины из села Рогачево Приволжского района Ивановской области, пишет Ivanovo News.

Известно, что пенсионер ушел за грибами в июле прошлого года и пропал. Его искали долгое, но безуспешно.

Однако накануне одна из поисковых групп наткнулась на скелетированные человеческие останки.

Выяснилось, что одежда пропавшего полностью совпадает, сомнений почти нет. Но окончательное заключение даст только патологоанатомическая экспертиза.

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