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Вторник, 24 августа, 2021
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Похитивший 10-летнего мальчика в Ивановской области мужчина скрылся от полиции

Кристина Белова
Похитивший 10-летнего мальчика в Ивановской области мужчина скрылся от полиции

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В Ивановской области 23-летний мужчина, похитивший 10-летнего мальчика, смог скрыться от полиции. Сейчас его разыскивают, сообщает пресс-служба следственного комитета по области.

Ребенок 20 августа уехал из города Кинешма вместе с незнакомым мужчиной в неизвестном направлении. Позже они были замечены на вокзале в Москве.

При попытке задержания мужчина смог скрыться. В ходе медицинского обследования у ребенка не выявлено никаких телесных повреждений.

Известно, что мужчина снимал квартиру в городе, где проживал мальчик несколько дней. Ребенка он увез под предлогом прогулки по городу.

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