В Ивановской области 17-летний подросток устроил смертельную аварию с автобусом 

На трассе Иваново — Родники 17-летний водитель ВАЗ 2112 устроил смертельной ДТП с участием автобуса и двух легковых автомобилей. Об этом сообщают «Ивановские новости».

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Молодой человек не справился с управлением и, выехав на встречную полосу, столкнулся с другим ВАЗом, затем с автобусом, после — с ещё одной «двенадцатой».

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, навстречу которого вылетела первая машина. Предварительно, это житель Костромской области.

Находившиеся в салоне 17-летнего водителя парень и девушка будут госпитализированы вместе с юношей. В автобусе пострадавших нет.