В Иваново полуголый мужчина вбежал в стеклянную дверь детского сада

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В Иваново полуголый мужчина проник на территорию детского сада. Он попытался попасть внутрь здания, но не заметил стеклянную дверь.

В итоге незнакомец врезался в стеклянную дверь и разбил её. От удара он получил сильные ранения. На вопросы прибывших на место полицийских ответить внятно мужчина не мог и вел себя крайне странно.

По факту случившегося проводится проверка. Ранее мужчина привлекался к ответственности за наркопреступление.

Отметим, что воспитатели детского сада сработали слаженно, и никто из малышей не увидел случившегося, сообщает ivteleradio.ru