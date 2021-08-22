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Воскресенье, 22 августа, 2021
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В Иванове зоопарк рискует оказаться вне закона

Никита Брыкин
В Иванове зоопарк рискует оказаться вне закона

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Руководитель ивановского зоопарка Аркадий Борзов заявил, что нормативы, по которым велось строительство вольеров для хищников, устарели, пишет Ivanovo News.

По его словам, по новым правилам жилье для животных не соответствует стандартам. Также вольеры для белых львов должны быть шире, а домики для стерхов – выше на два метра.

Как отметили в Россельхознадзоре, до конца этого года все зоопарки должны пройти процедуру лицензирования по требованиям законодательства.

Предприятия, которые не приведут свою деятельность в соответствие и не получат лицензию, будут закрыты.

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