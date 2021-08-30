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Понедельник, 30 августа, 2021
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В Иванове задыхающегося пациента 8 часов возили по больницам

Никита Брыкин
В Иванове задыхающегося пациента 8 часов возили по больницам

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Житель Иванова поделился в группе «Мое Иваново» в социальной сети «ВКонтакте» историей с участием пациента.

По словам автора публикации, скорая помощь восемь часов возила его по больницам. Дело в том, как утверждает ивановец, что медучреждения якобы отказывались принимать задыхающегося пациента без коронавируса.

По словам родственницы, больному посоветовали ехать домой, поскольку у него бронхит.

Портал Ивановские новости направил запрос в департамент здравоохранения Ивановской области с просьбой прокомментировать эту ситуацию.

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