В Иванове задыхающегося пациента 8 часов возили по больницам

Житель Иванова поделился в группе «Мое Иваново» в социальной сети «ВКонтакте» историей с участием пациента.

По словам автора публикации, скорая помощь восемь часов возила его по больницам. Дело в том, как утверждает ивановец, что медучреждения якобы отказывались принимать задыхающегося пациента без коронавируса.

По словам родственницы, больному посоветовали ехать домой, поскольку у него бронхит.

Портал Ивановские новости направил запрос в департамент здравоохранения Ивановской области с просьбой прокомментировать эту ситуацию.