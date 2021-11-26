В Иванове вынесли приговор медсестре, вколовшей ребёнку смертельный раствор

В Иванове суд вынес приговор медсестре 1-й городской больницы по делу о смерти 3-летнего ребёнка, который скончался после введения в капельницу смертельного препарата. Об этом сообщает портал «IvanovoNews».

Инцидент случился ещё в 2019 году, 24 октября. Накануне мальчику стало плохо и родители заподозрили кишечную инфекцию. Скорая отвезла ребёнка в больницу, где ему поставили капельницу. Первую (с глюкозой) он перенёс нормально, но затем флакон поменяли.

Вскоре ребёнку стало хуже, он закричал о сильной боли, после чего потерял сознание. Пациента реанимировали около часа, однако 3-летний малыш скончался.

Через некоторое время матери погибшего позвонил анонимный сотрудник больницы и заявил, что мальчику вместо физраствора хлорида натрия ввели хлорид калия, и сейчас врачи пытаются скрыть эту ошибку.

Тем не менее, после проведённых экспертиз, врача и медсестру обвинили в причинение смерти по неосторожности.

Сейчас на скамье подсудимых только медсестра, поскольку другой фигурант уголовного дела скончался в прошлом году. По словам родственников пострадавшего ребёнка, на суде девушка призналась, что даже не была знакома с инструкцией по введению препарата в капельнице. Однако свою вину она не признаёт.

В итоге суд признал медсестру виновной в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Однако от наказания её освободили из-за истечения срока давности.