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Воскресенье, 29 мая, 2022

В Иванове тетя отравила племянницу, чтобы получить ее наследство

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В Иванове тетя отравила племянницу, чтобы получить ее наследство

Главный археограф государственного архива Ивановской области Егор Бутрин рассказал детективную историю двухсотлетней давности, пишет IvanovoNews.

Преступление произошло в селе Иваново в начале 19 века, где умерла от отравления девочка Аполлинария Кривогузова. Трагедия случилась тогда, когда ее родственники делили капитал.

Незадолго до смерти девочка была в гостях у тети Евдокии Кривогузовой, которая угостили гостью чаем. Сначала следователи не смогли найти прямой улики ее злонамеренных действий. Подозреваемую оправдали.

Однако в Сенате решили, что местные чиновники решили дело неправильно. Там посчитали, что девочке негде больше было отравиться, и ее родственница была заинтересована в этом.

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