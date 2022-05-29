В Иванове тетя отравила племянницу, чтобы получить ее наследство

Главный археограф государственного архива Ивановской области Егор Бутрин рассказал детективную историю двухсотлетней давности, пишет IvanovoNews.

Преступление произошло в селе Иваново в начале 19 века, где умерла от отравления девочка Аполлинария Кривогузова. Трагедия случилась тогда, когда ее родственники делили капитал.

Незадолго до смерти девочка была в гостях у тети Евдокии Кривогузовой, которая угостили гостью чаем. Сначала следователи не смогли найти прямой улики ее злонамеренных действий. Подозреваемую оправдали.

Однако в Сенате решили, что местные чиновники решили дело неправильно. Там посчитали, что девочке негде больше было отравиться, и ее родственница была заинтересована в этом.