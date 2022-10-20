В Иванове школьники устроили грандиозный прорыв на перемене

Шестиклассники устроили грандиозный прорыв на перемене в школе №61 в Иванове, пишет Ivanovo News.

Видеозапись опубликована в социальной сети «ВКонтакте». По словам очевидцев, подростки баловались возле батареи и оторвали трубу. В результате случившегося на пол и стену фонтаном хлынула черная вода.

«Начала подтапливаться столовая. По счастливой случайности дети не обожглись», – говорится в публикации.

В учебном заведении пояснили, что последствия аварии удалось устранить за полчаса.

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