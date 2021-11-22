В Иванове ребенку вкололи препарат для смертной казни маньяков и убийц

Корреспондент портала МК рассказал о суде над медсестрой и врачом инфекционного отделения, которых обвиняют причинении по неосторожности.

Инцидент произошел в октябре 2019 года в 1-й ГКБ города Иваново. Эксперты пришли к выводу, что врачи допустили ошибку и ввели трехлетнему мальчику внутривенно неразведенный хлорид калия, в результате чего он скончался. В США с помощью этого препарата осуществляют смертную казнь над маньяками и убийцами.

Один из медиков скончался, пока продолжалось следствие, и теперь единственная подсудимая – медсестра.

Выяснилось, что малыш подхватил ротавирус. Его доставили в больницу, где его осмотрел врач и сделал назначения — по версии следствия, необоснованные. При этом ребенка не взвесили, чтобы подобрать нужную дозировку.

Утверждается, что вместо безобидного натрия хлорида во второй капельнице оказался смертельный хлорид калия. Первую капельницу ребенок перенес хорошо, после второй ему стало плохо. По словам матери, медсестра заявила, что «так все и должно быть».

«Ты что, не прочитала, что написано на флаконе? Ты разве читать не умеешь?» – отчитывал врач медсестру.

Следователям удалось доказать, что в этот день в больнице все-таки был хлорид калия, хотя администрация и отрицала это. Медсестра действительно могла перепутать бутылки, а затем емкость с хлоридом калия спрятали.

Также следователи добились проведения еще одной судебно-технической экспертизы медицинских документов, которая подтвердила факты приписывания, зачеркивания, вырывания листов врачом.

Медсестра виновной себя не признала. Срок давности таких дел – 2 года. Они уже истекли. Обвиняемая может покинуть скамью подсудимых по реабилитирующим основаниям и продолжить работать в медицине.

Приговор медсестре должен быть оглашен 25 ноября. Обвинение требует для нее 2 года колонии, защита настаивает на полном оправдании.