В Иванове разыскивают «охающего» насильника девятилетней девочки

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Иванова по факту развратных действий в отношении 9-летней девочки, пишет портал «Ивановские новости».

Инцидент произошел днем 15 июля у реки Уводь возле микрорайона Видный. По версии следствия, приятель лже-полковника Следственного комитета подплыл к ребенку и совершал соответствующие телодвижения, сопровождая их «ахами и охами».

Сообщается, что предполагаемый педофил находился в состоянии алкогольного опьянения. В итоге девочка стала кричать, на что откликнулась ее мать, которая потребовала от мужчины оставить ребенка в покое.

Злоумышленник позвал на помощь друга, оба подошли к женщине, начались разборки. Вскоре мужчина убежали, сейчас их разыскивают.