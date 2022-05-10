В Иванове рассвирепевшая пенсионерка отпинала ребенка

Во дворах домов №15 по улице Герцена и №22 по улице Парижской Коммуны в пенсионерка напала на ребенка, пишет IvanovoNews.

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Сообщается, что дети играли в футбол на специализированной площадке. В какой-то момент мяч вылетел за пределы поля. За ним пошел один из мальчиков. Однако путь ему преградила рассвирепевшая пожилая женщина.

Пенсионерка с силой пнула ребенка под зад и забрала мяч. Мальчик заплакал и позвонил отцу, который пришел на место случившегося.

В этот момент «единомышленницы» нападавшей кричали на детей и обвиняли их в порче автомобилей, криках и шуме, которые мешают им отдыхать. При этом машины были припаркованы прямо на газонах.