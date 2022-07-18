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В Иванове произошла массовая потасовка у закусочной

В ночь на понедельник в Иванове произошла массовая потасовка у закусочной рядом с проспектом Ленина, пишет Ivanovo News.

По предварительной информации, иной всему «горячие южные парни», которые устроили массовую потасовку. Ролик с места событий опубликован в группе БАРС | IvanovoNews в соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, причиной случившегося стал дорожный инцидент. По словам очевидцев, оппоненты кричали друг на друга и пускали в ход кулаки.

Уточняется, что перепуганные местные жители еще долго не могли уснуть.

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