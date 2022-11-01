В Иванове пенсионеров напугали подвешенные окровавленные головы

Салон красоты в Иванове решил с креативом отпраздновать Хэллоуин, вывесив на улице окровавленные головы, пишет IvanovoNews.

В ночь на 1 ноября там прошла костюмированная тусовка для тех, кто ходит по домам с вопросами «Конфеты или жизнь?».

«В этом году нам захотелось трешака, и мы вот все такие раскрашенные, модные, клевые. В том году у нас не было голов на крыльце и метел тоже не было», – рассказали представители салона.

По словам очевидцев, окровавленные головы отпугивают пенсионеров и привлекают внимание молодежи.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram