В Иванове обрушился фасад жилого дома

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В Авдотьино обрушилась часть фасада многоквартирного дома, портал IvanovoNews поделился кадрами с места событий.

Сообщается, что декоративная кирпичная отделка рухнула перед входом в подъезд. Местные жители опасаются, что отделка трещит по швам по всему дому.

При этом, как отметили жильцы, УК «Знак качества» в 2020 году обещала привести в порядок все четыре стойки фасада, однако этого так и не произошло.

В апреле управляющая компания заявила, что с фасадом над первым подъездом все в порядке. Вероятно, остальные стойки не были обследованы. Сейчас глава УК отказывается от комментариев.