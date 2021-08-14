В Иванове на детскую площадку в садике рухнуло большое дерево

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Во вторник, 10 августа, во время тихого часа в детском садике №74 города Иваново произошло чрезвычайное происшествие, пишет портал Ivanovo News.

Сообщается, что прямо на детскую площадку рухнуло большое дерево. Он по-прежнему лежит там.

«Дерево упало за территорией детского сада, повредило забор, и теперь у нас проблема его убрать», – отметила мать одного из воспитанников.

Подчеркивается, что дети из двух групп вынуждены гулять на территории других групп.

Родители также обеспокоены разрушением стены вдоль двух детских площадок и проблемами с хозяйственной постройкой.