В Испании быков в традиционном забеге заменили надувные мячи

В забеге под девизом «Мячи, а не быки» участвовали сотни жителей города Матаэлпино.

Инициатором мероприятия стала ассоциация Boloencierro. Традиционный побег от быков с последующим убийством рогатых преследователей заменён на безопасный праздник. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Акция состоит из двух этапов — детского и взрослого. Сначала родители с детьми бегут перед мячом по улице. На втором этапе взрослые горожане стремятся не получить травм при быстром спуске по склону к арене. Участники второй части мероприятия должны быть в шлемах.

Один из участников забега Фернандо прокомментировал новое спортивное событие и его отличие от традиционного, кровавого забега с быками.

Фернандо: «Праздники нужны для того, чтобы все получали удовольствие и хорошо проводили время. Важно, чтобы люди были внимательны, осторожны и чувствовали себя в безопасности»

Ранее в Матаэлпино проходил традиционный забег с быками. Мероприятие было очень травмоопасным и приводило к беспричинным убийствам парнокопытных.

В 2009 году городского бюджета не хватало для покупки новых быков, так что ассоциация Boloencierro организовала новую форму мероприятия, где вместо животных использовали большие надувные мячи.