В Испании быков в традиционном забеге заменили надувные мячи

В забеге под девизом «Мячи, а не быки» участвовали сотни жителей города Матаэлпино.
Инициатором мероприятия стала ассоциация Boloencierro. Традиционный побег от быков с последующим убийством рогатых преследователей заменён на безопасный праздник. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.
Акция состоит из двух этапов — детского и взрослого. Сначала родители с детьми бегут перед мячом по улице. На втором этапе взрослые горожане стремятся не получить травм при быстром спуске по склону к арене. Участники второй части мероприятия должны быть в шлемах.
Один из участников забега Фернандо прокомментировал новое спортивное событие и его отличие от традиционного, кровавого забега с быками.
Ранее в Матаэлпино проходил традиционный забег с быками. Мероприятие было очень травмоопасным и приводило к беспричинным убийствам парнокопытных.
В 2009 году городского бюджета не хватало для покупки новых быков, так что ассоциация Boloencierro организовала новую форму мероприятия, где вместо животных использовали большие надувные мячи.