Понедельник, 16 января, 2023
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В Иркутской области задержали отца по подозрению в изнасиловании 9-месячной дочери

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Правоохранительные органы задержали жителя Иркутской области, которого подозревают в изнасиловании 9-месячной дочери, написали «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Мама пострадавшей узнала о случившемся от врачей местной больницы. Они нашли у малышки характерные телесные повреждения.

По предварительной версии, 24 декабря отец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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