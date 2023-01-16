Правоохранительные органы задержали жителя Иркутской области, которого подозревают в изнасиловании 9-месячной дочери, написали «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

Мама пострадавшей узнала о случившемся от врачей местной больницы. Они нашли у малышки характерные телесные повреждения.

По предварительной версии, 24 декабря отец совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ребенка.

Семья состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.