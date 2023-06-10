Суббота, 10 июня, 2023
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В Иркутске пропала годовалая девочка, пока ее родители пили и веселились у реки

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Полицейские и добровольцы ищут годовалую девочку, которая пропала около реки Ушаковки в Иркутск, пишет Лайф со ссылкой на региональный СК.

Инцидент произошел 9 июня в районе садоводства «Просвещение». По предварительной версии, родители малышки пили и веселились в компании друзей.

В это время предоставленные самим себе дети играли и слишком близко подошли к воде. Вскоре взрослые заметили исчезновение девочки. Не исключено, что она могла утонуть.

К поискам ребенка привлекли около ста человек, лодки и квадрокоптеры. Возбуждено уголовное дело.

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