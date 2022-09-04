В Иркутске ищут без вести пропавшую мать двоих детей Анну Сафонову

В Иркутске пропала без вести 18-летняя мать двоих детей Анна Сафонова. К розыскам подключились сотрудники полиции, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

С заявлением о пропаже девушки к правоохранителям обратилась родственница. Установлено, что Анна ушла из дома ночью 29 августа, с тех пор о девушке ничего не известно. Детей пропавшая оставила на попечение матери.

На вид Анне Сафоновой 16-18 лет, рост низкий, телосложение худощавое. Глаза зелёные, волосы тёмные до плеч. Перед исчезновением была в одежде и обуви тёмного цвета.

Всех, кто может помочь прояснить судьбу девушки, просят звонить на номера: 8(3952)-42-04-51, 21-39-81, 8-924-608-88-92 или 02 (102 — с любого оператора сотовой связи).