В ИК-3 Рязанской области пытались на квадрокоптере доставить мобильные телефоны

Оперативники ИК-3 УФСИН России по Рязанской области предотвратили переброс на режимную территорию запрещённых предметов. Нарушителя задержали.

Мужчина с помощью квадрокоптера пытался доставить в исправительное учреждение свёртки из полиэтилена, обмотанные скотчем. Свёртки вскрыли в кабинете оперативного отдела колонии и обнаружили в них 12 сотовых телефонов и 10 SIM карт разных операторов.

Задержанный пояснил, что изъятые предметы принадлежат ему и были предназначены для осуждённых, которые содержатся в исправительной колонии №3. На гражданина составили протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ.

Ведётся проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, – сообщили в пресс-службе УФСИН России по Рязанской области.

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