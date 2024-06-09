В июне ретроградные Плутон и Сатурн серьёзно повлияют на жизнь трёх знаков зодиака

В июне 2024 года сразу две планеты находятся в ретроградном движении. Безусловно, эти явления дадут нам жизненные изменениями. Кто окажется наиболее подвержен влиянию ретро Плутона и ретро Сатурна? На что стоит обратить внимание в этот период, чтобы извлечь из него больше пользы? С 7info делится советами Эмма Райман, психолог и эзотерик.

Райман рассказала: Плутон в Водолее и Козероге будет находиться в ретроградном движении до 11 октября. Сатурн в Рыбах — до 15 ноября. Плутон в ретроградном движении акцентирует темы трансформации, возрождения и глубинных изменений. В этот период люди могут испытывать потребность в переосмыслении своей жизни, избавлении от старых привычек и установок, которые больше не служат их развитию. Это время для внутренней работы и психологического самоанализа. Плутон в Водолее подчёркивает изменения в коллективных структурах и обществах, а в Козероге – преобразования в личных амбициях и карьере.

Сатурн отвечает за дисциплину, ответственность и структуру. Его ретроградный период требует пересмотра ранее принятых решений и обязательств. Это время, когда необходимо завершить начатые дела, навести порядок в своей жизни и осознать уроки, связанные с обязанностями и долгом. В Рыбах Сатурн может фокусировать внимание на эмоциональных и духовных аспектах жизни, заставляя людей обращаться внутрь себя для поиска баланса и устойчивости.

Наибольшее влияние, как отмечает эзотерик, ре ретроградные планеты окажут на следующие знаки:

Водолей : Плутон в Водолее вызывает глубокие внутренние трансформации и изменения в коллективных взаимодействиях. Водолеям предстоит пересмотреть свои роли в социуме и сообществах.

: Плутон в Водолее вызывает глубокие внутренние трансформации и изменения в коллективных взаимодействиях. Водолеям предстоит пересмотреть свои роли в социуме и сообществах. Козерог : Для Козерогов ретроградный Плутон означает изменения в карьерных устремлениях и профессиональных целях. Время для пересмотра стратегий и адаптации к новым условиям.

: Для Козерогов ретроградный Плутон означает изменения в карьерных устремлениях и профессиональных целях. Время для пересмотра стратегий и адаптации к новым условиям. Рыбы: Сатурн в ретроградном движении в Рыбах ставит перед Рыбами задачи по выработке дисциплины и ответственности в эмоциональной и духовной сферах. Это время для внутреннего роста и преодоления эмоциональных барьеров.

Также стоит быть внимательными к себе людям с важными планетами в Водолее, Козероге и Рыбах. Влияние ретроградных планет будет наиболее ощутимо для тех, у кого в натальной карте находятся важные планеты или аспекты в этих знаках.

Общие рекомендации

Самоанализ и переоценка. Используйте это время для глубокого самоанализа и переоценки своих жизненных приоритетов;

Завершение начатых дел. Сосредоточьтесь на завершении начатых проектов и решении старых проблем;

Эмоциональное и духовное развитие. Работайте над укреплением внутреннего баланса и устойчивости;