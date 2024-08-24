В результате переговоров с подконтрольной Киеву территорией удалось вернуть 115 российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области. В рамках обмена были также переданы 115 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

На данный момент все освобожденные российские военнослужащие находятся в Республике Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Им также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В ближайшее время освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях министерства обороны России.

Отмечается, что в процессе возвращения российских военнослужащих из плена значительную роль сыграли посреднические усилия гуманитарного характера, оказанные Объединёнными Арабскими Эмиратами.