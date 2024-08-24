Суббота, 24 августа, 2024

В ходе обмена пленными возвращены 115 российских военных

Автор: Алексей Самохин

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Фото: Минобороны РФ

В результате переговоров с подконтрольной Киеву территорией удалось вернуть 115 российских военнослужащих, взятых в плен в Курской области. В рамках обмена были также переданы 115 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России. 

На данный момент все освобожденные российские военнослужащие находятся в Республике Беларусь, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. Им также предоставлена возможность связаться с родственниками.

В ближайшее время освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях министерства обороны России.

Отмечается, что в процессе возвращения российских военнослужащих из плена значительную роль сыграли посреднические усилия гуманитарного характера, оказанные Объединёнными Арабскими Эмиратами.

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