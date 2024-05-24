В Херсонской области с помощью рязанцев завершается ремонт дома культуры

В Чкаловском доме культуры Херсонской области завершается ремонт. Восстановительные работы там проводятся в рамках шефской помощи от Рязанской области.

Строители приложили много труда, чтобы артисты там снова могли радовать зрителей концертами. В доме культуры восстановили барельефную отделку, смонтировали внутренние инженерные системы, подвели водоснабжение, восстановили фронтальную часть здания и вход в него, а также обустроили санузел, который ранее не был предусмотрен. Завершили специалисты и ремонт зрительного зала.

Сейчас ведутся электромонтажные работы, устройство отмостки и восстановление помещения репетиторской.

Общая готовность объекта составляет 83%. Работы планируют завершить к концу сентября.