Пятница, 24 мая, 2024

В Херсонской области с помощью рязанцев завершается ремонт дома культуры

Автор: 7info

Опубликовано

В Чкаловском доме культуры Херсонской области завершается ремонт. Восстановительные работы там проводятся в рамках шефской помощи от Рязанской области.

Строители приложили много труда, чтобы артисты там снова могли радовать зрителей концертами. В доме культуры восстановили барельефную отделку, смонтировали внутренние инженерные системы, подвели водоснабжение, восстановили фронтальную часть здания и вход в него, а также обустроили санузел, который ранее не был предусмотрен. Завершили специалисты и ремонт зрительного зала.

Сейчас ведутся электромонтажные работы, устройство отмостки и восстановление помещения репетиторской.

Общая готовность объекта составляет 83%. Работы планируют завершить к концу сентября.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

«М5 Молл» пригласил рязанцев на аниме-пати 

В Госдуме призвали принять меры по защите русского языка

У жительницы Касимова украли золото на 130 тысяч рублей

Бузова упрекнула Даву в трусости после расставания в шоу «Сокровища императора»

Артист из Рязани появится в эфире Первого канала

В Рязанской области ГИБДД проводит комплексные мероприятия

Самый рейтинговый латиноамериканский сериал «Новая жизнь Анны» покажут в России

В Рязани победителям шахматного турнира вручили путёвки в «Артек»

Шоу «Светлаков+» стартует на ТНТ уже сегодня 

Названы признаки превращения человека в «душнилу»

В Рязани могут объединить ОКБ и перинатальный центр

Возрастное ограничение: 16+

Возрастное ограничение: 16+

Читайте 7info

Следите за нашими материалами в соцсетях

Рубрики

Новости

Рязань приняла XIX Летние спортивные игры ПАО «НК «Роснефть»

Новости Рязани
Состязания проходили в 11 дисциплинах: легкоатлетическая эстафета на 100 и 400 метров, 500 метров и 1 километр, баскетбол, волейбол, настольный теннис, шахматы, мини-футбол, перетягивание каната, гиря, ядро, бильярд и пулевая стрельба.

«М5 Молл» пригласил рязанцев на аниме-пати 

Новости Рязани
25 мая на три часа площадка «М5 Молл» будет отдана всем тем, кто любит японское аниме. Мультяшная вечеринка в центре начнётся в 14:00

В Госдуме призвали принять меры по защите русского языка

Новости мира
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагает внести изменения в закон «О государственном языке»

У жительницы Касимова украли золото на 130 тысяч рублей

Новости Касимова
Полицейские нашли свидетелей, которые видели незнакомку, ходящую между дворов.

Бузова упрекнула Даву в трусости после расставания в шоу «Сокровища императора»

Новости мира
Ведущая снова высказала Давиду Манукяну все, что она о нем думает.