В Хабаровске будут судить пятерых местных жителей, отнявших деньги у курьера телефонных мошенников

Заместитель прокурора Краснофлотского района Хабаровска утвердил обвинительное заключение в отношении пятерых местных жителей. Они обвиняются в совершении преступления по п. п. «а», «г», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж в крупном размере). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

В сентябре этого года компании молодых людей стало известно о том, что их знакомый подросток устроился через сеть Интернет курьером и забирает денежные средства у потерпевших при совершении телефонных мошенничеств.

Узнав о дате и времени планируемого мошенничества, обвиняемые решили дождаться, когда их знакомый заберет денежные средства и похитить у последнего крупную сумму денег в момент совершения им преступления.

После того, как мошенник забрал у пожилой женщины 450 тысяч рублей якобы для адвоката, который должен помочь ее внучке избежать наказания за совершенное дорожно-транспортное происшествие, на него напали обвиняемые, избили и отобрали полученные преступным путем денежные средства.

Уголовное дело будет рассматривать Краснофлотский районный суд г. Хабаровска.

В отношении «курьера» уголовное дело также находится на рассмотрении в суде.