Среда, 24 апреля, 2024

В Гвардейском сквере Рязани высадили Аллею Памяти

Автор: 7info

Опубликовано

24 апреля в Гвардейском сквере Рязани была высажена Аллея Памяти, а также представлена обновленная экспозиция фотовыставки «Время выбрало нас» с портретами рязанцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и других локальных войн. Об этом сообщила пресс-служба администрации Рязани.

Проект реализуется по инициативе Комитета семей воинов Отечества при поддержке Правительства Рязанской области, администрации города Рязани и общественных организаций в рамках президентского гранта «Гордость Рязанской земли: 137-й гвардейский парашютно-десантный полк Красной звезды». Его цель — сохранение памяти о защитниках нашей страны.

В торжественной церемонии открытия приняли участие первый заместитель Председателя Правительства Рязанской области Анна Рослякова, министр территориальной политики Рязанской области Жанна Фомина, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова, заместитель главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Анна Иванова, представители органов власти и общественных организаций, родственники и близкие героев, курсанты РВВДКУ им. В. Ф. Маргелова, школьники.

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к портретам героев.

Была высажена Аллея Памяти. В честь погибших воинов в Гвардейском сквере появились саженцы туи и сирени.

В Гвардейском сквере Рязани высадили Аллею Памяти
В Гвардейском сквере Рязани высадили Аллею Памяти
В Гвардейском сквере Рязани высадили Аллею Памяти

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