Суббота, 24 сентября, 2022
Татьяна Проводина

В Гусе-Железном установили уличное освещение по требованию прокуратуры

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Изображение от rawpixel.com на Freepik

В посёлке городского типа Гусь-Железный установили уличное освещение. Этого через суд добилась Касимовская межрайонная прокуратура, – сообщили в надзорном ведомстве.

В июле этого года в Гусе-Железном произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Проверка межрайонной прокуратуры показала, что одним из факторов, сопутствовавших происшествию, стало отключение уличного освещения.

Надзорное ведомство направило административный иск в Касимовский районный суд с требованием обязать администрацию Гусевского поселения привести освещение на улицах в Гусе-Железном в нормативное состояние.

Суд признал требования прокурора обоснованными и законными. Межрайонная прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

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