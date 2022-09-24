В Гусе-Железном установили уличное освещение по требованию прокуратуры

В посёлке городского типа Гусь-Железный установили уличное освещение. Этого через суд добилась Касимовская межрайонная прокуратура, – сообщили в надзорном ведомстве.

В июле этого года в Гусе-Железном произошло ДТП, в котором погиб пешеход. Проверка межрайонной прокуратуры показала, что одним из факторов, сопутствовавших происшествию, стало отключение уличного освещения.

Надзорное ведомство направило административный иск в Касимовский районный суд с требованием обязать администрацию Гусевского поселения привести освещение на улицах в Гусе-Железном в нормативное состояние.

Суд признал требования прокурора обоснованными и законными. Межрайонная прокуратура контролирует исполнение судебного решения.